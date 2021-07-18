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Откуда берется лень у детей – три неочевидные причины

Откуда берется лень у детей – три неочевидные причины

Лень. Фото bigmirОчень часто человек сталкивается с ленью. Наблюдать за тем, как другой человек ленится не всегда приятно, но ещё тяжелее ощущать это на себе.

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