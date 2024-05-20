МИД: Ливия хочет дать мощный импульс двустороннему сотрудничеству с РФ

Ливия планирует дать мощный импульс двусторонним отношениям с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади в интервью газете "Известия".
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