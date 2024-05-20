Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Непонятно мне в этим отношении, как говорил наш прапорщик Уколкин! При Союзе жили в Кировограде, ныне Кропоткин, три..."Укрэнерго" объяв...
  • Андрей Шишинов
    Пусть в польшу едет. если повезёт-будет петь в каком нибудь кабаке. Если не повезёт- собирать клубнику. В России он Н...Продюсер Рудченко...
  • Вячеслав Денисов
    Диаспоры надо приравнять к ОПГ (организованным преступным группировкам) и запретить их деятельность!Депутат Гильмутди...

МИД: Ливия хочет дать мощный импульс двустороннему сотрудничеству с РФ

МИД: Ливия хочет дать мощный импульс двустороннему сотрудничеству с РФ

Ливия планирует дать мощный импульс двусторонним отношениям с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади в интервью газете "Известия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх