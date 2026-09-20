Создатель песни «Мин яратам сине, Татарстан» проголосовал на выборах в ГД

Фото: пресс-служба администрации Альметьевска Композитор и певец, лауреат премии Габдуллы Тукая, автор песни «Мин яратам сине, Татарстан», ставшей неофициальным гимном республики, Роберт Андреев вместе с супругой проголосовали в Альметьевске на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва.
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