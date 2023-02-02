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В Киеве решили сформировать «Гвардию наступления»

В Киеве решили сформировать «Гвардию наступления»

Исполняющий обязанности главы украинского Министерства Внутренних Дел Игорь Клименко поделился информацией о том, что в государстве решили создать специализированные на проведении штурмов бригады, которые получат название «Гвардия наступления».

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