В Киеве решили сформировать «Гвардию наступления»

Исполняющий обязанности главы украинского Министерства Внутренних Дел Игорь Клименко поделился информацией о том, что в государстве решили создать специализированные на проведении штурмов бригады, которые получат название «Гвардия наступления».
Исполняющий обязанности главы украинского Министерства Внутренних Дел Игорь Клименко поделился информацией о том, что в государстве решили создать специализированные на проведении штурмов бригады, которые получат название «Гвардия наступления».
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