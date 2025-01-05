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С бывшего губернатора Пензенской области взыскивают более 8,4 миллиардов рублей

С бывшего губернатора Пензенской области взыскивают более 8,4 миллиардов рублей

У Белозерцева конфисковывают украшения и наручные часыУ бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного за взяточничество, начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у агентства судебные документы.

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