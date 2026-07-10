Инерция 90-х: «Окна Овертона» всё ещё открыты (с)

Люди постоянно затрагивают одну из самых болезненных и грязных тем нашей внутренней жизни. Это не просто вкусовщина или старческое брюзжание — это реальная проблема, которая имеет прямое отношение к информационной безопасности в условиях войны.
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