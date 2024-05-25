В Калуге установили «лежачих полицейских» на тротуаре

Для борьбы с лихачами на электросамокатах, разъезжающих с огромной скоростью по тротуарам, в Калуге установили «лежачих полицейских» в пешеходной зонеДля борьбы с лихачами на электросамокатах, разъезжающих с огромной скоростью по тротуарам, в Калуге разместили "лежачих полицейских" в пешеходной зоне.
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