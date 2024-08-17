И все-таки пока не взлетело…

Что ж, некоторое время назад мы вместе еще с несколькими СМИ выразили сомнение в том, что программа развития и строительства гражданской авиации (КПГА) будет реализована так, как это было написано на бумаге постановления правительства.
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