БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Наталия
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И все-таки пока не взлетело…

И все-таки пока не взлетело…

Что ж, некоторое время назад мы вместе еще с несколькими СМИ выразили сомнение в том, что программа развития и строительства гражданской авиации (КПГА) будет реализована так, как это было написано на бумаге постановления правительства.

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