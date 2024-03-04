ВСУ в страхе - русская армия применяет авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций противника

Русская армия применяет против Украины бомбы, после удара которых от позиций ВСУ ничего не остаётся.Русским военным удаётся удачно уничтожать позиции украинских военных сил, применяя тяжёлые снаряды ФАБ-500.
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