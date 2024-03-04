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Царьград

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  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Последняя "опухол...
  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Восторг сменился ...
  • Александр Васильчиков
    Вы написали статью... А про судью ничего не сказали... Кто он(она). Где управление "М" ФСБ России? Где Бастрыкин и пр...Диаспора порешала...

ВСУ в страхе - русская армия применяет авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций противника

ВСУ в страхе - русская армия применяет авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций противника

Русская армия применяет против Украины бомбы, после удара которых от позиций ВСУ ничего не остаётся.Русским военным удаётся удачно уничтожать позиции украинских военных сил, применяя тяжёлые снаряды ФАБ-500.

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