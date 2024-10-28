Родители троицких учащихся пожаловались на червей в школьной еде

Прокурора начала проверку питания в столовой одной из школ Троицка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона начало проверку информации о некачественном питании школе №7 Троицка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии