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США ввели новые санкции против российских IT-компаний, включая разработчиков...

США ввели новые санкции против российских IT-компаний, включая разработчиков...

США ввели новые санкции против российских IT-компаний, включая разработчиков ПО и производителей дронов23 августа США ввели новые санкции в отношении российских IT-компаний, предприятий в сфере электроники, производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и физических лиц, а также компаний и физлиц в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, которые, по мнению руководства страны, помогают России обходить санкции.

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