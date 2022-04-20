США одобрили НКО проведение транзакций по поддержке демократии в России

Федеральное агентство новостей Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило некоммерческим организациям проводить транзакции, связанные с поддержкой демократии на территории России.
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