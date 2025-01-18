Картаполов и Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру по поводу Чубайса

АС

Александр Сысоев

Наконец, только почему с таким огромным запозданием? Осужденному Квачкову, как и многим в нашей стране, вредоносная сущность нановредителя была уже давно понятна, более 20 лет назад. Сейчас надо обеспечить Чубайсу "достойную" жизнь, чтобы он ходил и все время оглядывался.