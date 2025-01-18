Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Хабулова
    Думаю провокация перед молитвой надо принять омовение  ,а где в автобусе он помоется , а такая молитва считается грехом«Молится! В автоб...
  • Александр Рожков
    А зато у нас огромные успехи во внешней политике...!"Этих существ наз...
  • Air
    Правильно Григрий, и вышедших всех повесить!!!Психоз в рядах ВС...

Картаполов и Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру по поводу Чубайса

Картаполов и Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру по поводу Чубайса

Депутаты Государственной Думы генерал-полковник Андрей Картаполов (председатель Комитета ГД по обороне, бывший заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых Сил, экс-командующий российской группировкой войск в Сирии) и Андрей Луговой (первый заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, заместитель председателя Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, экс-сотрудник спецслужб) обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить деятельность беглого Анатолия Чубайса на наличие преступлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Наконец, только почему с таким огромным запозданием? Осужденному Квачкову, как и многим в нашей стране, вредоносная сущность нановредителя была уже давно понятна, более 20 лет назад. Сейчас надо обеспечить Чубайсу &quot;достойную&quot; жизнь, чтобы он ходил и все время оглядывался.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх