ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать окружение около Курганного

В Минобороны России заявили, что российские войска пресекли попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населённого пункта Курганное Харьковской области.
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