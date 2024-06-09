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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беттмэн о Кенневилле и Стэне Боумэне: «В настоящее время они не допущены к работе в НХЛ. Они обратились ко мне в поисках возможности вернуться, я должен обдумать это»

Бывший главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл и бывший генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн были отстранены из-за дела Кайла Бича.

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