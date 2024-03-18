В Кагульском театре состоялась премьера спектакля «Мать» в постановке Луминицы Цыку

Премьера в Кагульском драматическом театре им. Богдана Петричейку Хашдеу. В субботу вечером публика аплодировала на спектакле «Мама», поставленном режиссером Луминицей Цыку по пьесе испанской писательницы Марты Барсело.
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