По информации The Washington Post, глава киевского режима Владимир Зеленский подверг критике организацию военной выставки под Киевом — она состоялась незадолго до российского удара по месту её проведения.
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