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Зеленский пришел в ярость после удара ВС РФ по военной выставке под Киевом

По информации The Washington Post, глава киевского режима Владимир Зеленский подверг критике организацию военной выставки под Киевом — она состоялась незадолго до российского удара по месту её проведения.

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