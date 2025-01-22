Выучить язык прежде чем начать учиться. В Татарстане дети мигрантов перед поступлением в школу будут проходить усиленный курс русского языка — об этом сообщил министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами республиканских СМИ.