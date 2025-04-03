Однодетные родители оказались менее склонны к старческой депрессии

Авторы работы, статья о которой недавно вышла в журнале China Population and Development Studies, — специалисты в области социологии и смежных направлений из Китайского народного университета, Гонконгского университета и Техасского университета в Сан-Антонио (США).
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