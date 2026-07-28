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Starlink, подвинься: Amazon запустит 5 тысяч спутников для прямого доступа в интернет со смартфона в любой точке мира

Starlink, подвинься: Amazon запустит 5 тысяч спутников для прямого доступа в интернет со смартфона в любой точке мира

Система будет работать на любом смартфоне, но также и в автомобиляхAmazon решила выйти на рынок спутниковой мобильной связи и уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание новой орбитальной группировки.

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