Starlink, подвинься: Amazon запустит 5 тысяч спутников для прямого доступа в интернет со смартфона в любой точке мира

Система будет работать на любом смартфоне, но также и в автомобиляхAmazon решила выйти на рынок спутниковой мобильной связи и уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание новой орбитальной группировки.
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