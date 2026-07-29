Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Новую семейную выплату получили более семи тысяч смолян

Новую семейную выплату получили более семи тысяч смолян

Претендовать на нее могут родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей В Смоленской области за первые два месяца введения новой меры поддержки для семей ею воспользовались уже более 7 тысяч родителей.

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