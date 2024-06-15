Лекция ко Дню донора прошла в Штабе общественной поддержки РД

В Махачкале состоялось мероприятие по сбору крови, посвященное Всемирному дню донора крови. Сотрудники Правительства Республики Дагестан, администрации города, студенты ДГМУ и почетные доноры собрались на мобильной станции переливания крови РСПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии