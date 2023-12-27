В Израиле заявили о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном находится в состоянии высокой готовности. Об этом в среду, 27 декабря, заявил в ходе совещания по оценке ситуации в штабе северного командования армии начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.