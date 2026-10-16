Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты располагают запасами боеприпасов, превышающими любые ранее имеющиеся, опровергая сообщения о нехватке вооружения, которые распространяют, по его словам, «трусы и предатели».
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