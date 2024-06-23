Фигуристка Титова сменила спортивное гражданство из-за судейства в России

Лидия Топорова, мама фигуристки Софьи Титовой, рассказала, что одной из причин смены ее дочерью спортивного гражданства с российского на армянское стало несправедливое судейство в России, передает Sputnik Армения.
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