Мир без мирного договора: что СССР и Япония подписали 70 лет назад Советско-японские переговоры в Москве в октябре 1956 года по вопросу подписания совместной декларации о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений7 октября 1956 года премьер-министр Японии Итиро Хатояма вместе с супругой Каору отправился в Москву.