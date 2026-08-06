В России предложили ввести федеральную выплату к 1 сентября

Выделять намерены по 15 тысяч рублей на ребенка с 1‑го по 11‑й класс Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой установить единовременную федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к началу учебного года.
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