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Китай

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Идеи Си Цзиньпина в области культуры выдвинуты на всекитайском совещании

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Идеи Си Цзиньпина в области культуры были официально представлены на двухдневном всекитайском совещании по пропагандистско-идеологической работе и работе в сфере культуры, которое проходило в Пекине в субботу и воскресенье.

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