Идеи Си Цзиньпина в области культуры выдвинуты на всекитайском совещании

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Идеи Си Цзиньпина в области культуры были официально представлены на двухдневном всекитайском совещании по пропагандистско-идеологической работе и работе в сфере культуры, которое проходило в Пекине в субботу и воскресенье.