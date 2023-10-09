Идеи Си Цзиньпина в области культуры выдвинуты на всекитайском совещании

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Идеи Си Цзиньпина в области культуры были официально представлены на двухдневном всекитайском совещании по пропагандистско-идеологической работе и работе в сфере культуры, которое проходило в Пекине в субботу и воскресенье.
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