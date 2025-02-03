Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Его авторы предлагают искоренить мат из повседневной жизни, хотя бы в публичных местах не употреблять бранные слова.
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Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Его авторы предлагают искоренить мат из повседневной жизни, хотя бы в публичных местах не употреблять бранные слова.