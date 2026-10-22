Клип Крида с героем «Иди и смотри» вызвал волну возмущения.Новый клип Егора Крида спровоцировал скандал: певец снялся в лонгсливе с героем одного из самых трагичных фильмов о Великой Отечественной войне «Иди и смотри».
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