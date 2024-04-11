НАК: в пригороде Нальчика заблокировали боевиков, они открыли огонь по силовикам

В рамках контртеррористической операции в пригороде Нальчика заблокировали боевиков. Они открыли огонь по силовикам, предложившим сдаться, сообщили «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
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