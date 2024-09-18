«Нью-Йорк» объявил о переходе Лэндри Шэмета и Маркуса Морриса. Контракты по схеме Exhibit 9

С обоими игроками подписаны негарантированные контракты по схеме Exhibit 9. «Уизардс» ранее отказались от опции продления контракта с Шэметом (27 лет, 193 см) на сезон-24/25 стоимостью 11 миллионов долларов.
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