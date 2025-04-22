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«Чей Крым?» уже не актуально, актуально «чей Киев?» (Fox News)

«Чей Крым?» уже не актуально, актуально «чей Киев?» (Fox News)

«Чей Крым?» уже не актуально, актуально «чей Киев?» (Fox News).  Если США признают Крым российским, Украина ответит симметрично: признает российской Аляску.

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