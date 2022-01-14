Закон и Порядок

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Казахстанский гамбит. Россия переходит «геополитический рубикон»

Казахстанский гамбит. Россия переходит «геополитический рубикон»

Случившееся в Казахстане можно рассматривать как отдельную геополитическую партию и это тоже будет отчасти верно, но рассмотрение данного процесса таковой в целом будет крупной ошибкой схожей с рассмотрением карты мира примерно у своего носа.

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