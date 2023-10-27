Руди Гобер: «Думаю, еще никогда я не был так хорош. Чувствую себя сильнее, чем когда-либо»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер ответил на вопрос прессы, чувствует ли он, что готов вернуться на прежний уровень.
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