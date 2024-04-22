Софья Леонтьева: «В детстве шутили: «У тебя папа – Валерий Леонтьев?», иногда вижу какие-то сообщения, где прикалываются. Но мне нравится фамилия»

– Ты однофамилица знаменитого певца. Были шутки на эту тему? – Конечно. Даже в детстве шутили: «У тебя что, папа – Валерий Леонтьев?» Я такая: «Не скажу!» Ну да, бывают, иногда я вижу какие-то сообщения, где там прикалываются, что-то про Валерия Леонтьева говорят, но не более.