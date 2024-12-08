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Педиатр Сергеева объяснила, что мокрые ноги и сквозняки не вызывают простуду

Педиатр Сергеева объяснила, что мокрые ноги и сквозняки не вызывают простуду

Врач-педиатр Алена Сергеева из Центра молекулярной диагностики CMD в Домодедове, который входит в состав ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, развеяла распространенные заблуждения о простудных заболеваниях.

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Комментарии
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Сергей
Это вероятно результат дебилизации медицины &quot; прохвесором &quot; Голиковой. Хоть вой хоть не вой.
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8 час.

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