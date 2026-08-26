Тренер «Локомотива» опроверг опасения о борьбе за выживание в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команда не будет бороться за выживание в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на неудачные результаты на старте чемпионата.
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