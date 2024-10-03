Новый перечень ЕГЭ: Когда вступят в силу изменения для абитуриентов? Ирэн ОрлонскаяМинистерство образования и науки Российской Федерации продолжает активное обсуждение проекта перечня вступительных экзаменов для высших учебных заведений.
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