В Пакистане назвали цель атаки Индии по стране

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Атака Индии была нацелена на водные ресурсы Пакистана. Как сообщает телеканал Geo TV, об этом заявил представитель Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) пакистанских вооруженных сил.
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