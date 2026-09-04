Йемен: Местные источники сообщили о многочисленных жертвах среди мирного населения после ракетного удара хуситов по ресторану в Аль-Махе, провинция Таиз, ранее в тот же день.
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