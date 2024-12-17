Приключенческий экшен Eternal Strands ушёл на золото Дебютный релиз Yellow Brick Games, Eternal...

Приключенческий экшен Eternal Strands ушёл на золотоДебютный релиз Yellow Brick Games, Eternal Strands, привлекал внимание с момента своего выхода, и теперь игра достигла ещё одной важной вехи, и дата её выпуска не за горами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)