Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

Геннадий Исаков

Думаю, что заколоченный на параде Мавзолей Ленина, святыня для коммунистов Китая и председателя Си, никак не поспособствует сближению сторон. Это будет плевком китайцам в душу. Заколоченный Мавзолей будет грубейшей ошибкой Путина. Внешне ничего не изменится, но друзьями им уже не быть.