Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

Мало сомнений в том, что в ходе нового визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы, имеющие стратегическое значение для всего мира.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Думаю, что заколоченный на параде Мавзолей Ленина, святыня для коммунистов Китая и председателя Си, никак не поспособствует сближению сторон. Это будет плевком китайцам в душу.  Заколоченный Мавзолей будет грубейшей ошибкой Путина. Внешне ничего не изменится, но друзьями им уже не быть.
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