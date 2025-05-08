Мало сомнений в том, что в ходе нового визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы, имеющие стратегическое значение для всего мира.
Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Исаков
Думаю, что заколоченный на параде Мавзолей Ленина, святыня для коммунистов Китая и председателя Си, никак не поспособствует сближению сторон. Это будет плевком китайцам в душу. Заколоченный Мавзолей будет грубейшей ошибкой Путина. Внешне ничего не изменится, но друзьями им уже не быть.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии