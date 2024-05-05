Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности

TWZ: в США начали летные испытания ракеты LRAM для вертолетов Корпус морской пехоты США начал летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM), которая повысит эффективность ударных вертолетов AH-1Z Viper («Гадюка»).
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