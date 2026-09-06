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Царьград

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ОАО «РЖД»: на станции Бельково грузовик столкнулся с поездом

ОАО «РЖД»: на станции Бельково грузовик столкнулся с поездом

На станции Бельково во Владимирской области 6 сентября грузовик выехал на пути и столкнулся с электропоездом Александров-1 — Орехово-Зуево.

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