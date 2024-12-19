Жилой дом загорелся после ракетной атаки под Каменском

В Ростовской области противовоздушная оборона успешно предотвратила нападение, отражая 10 ракет. Тем не менее, осколки снарядов нанесли ущерб жилому дому, который загорелся в результате удара, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
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