Ключевой бывший исследователь OpenAI вызван в суд по делу об авторских правах на ИИ

Алек Рэдфорд, исследователь, помогавший в разработке многих ключевых технологий искусственного интеллекта OpenAI, был вызван в суд по делу об авторских правах против ИИ-стартапа, говорится в судебном заявлении, поданном во вторник.
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