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10 причин, согласно которым Тельца может понять только Телец

10 причин, согласно которым Тельца может понять только Телец

10 причин, согласно которым Тельца может понять только Телец. Нужно самому быть Тельцом, чтобы понять какую индивидуальность способен скрывать этот знак! Представителей данного знака принято считать в меру терпеливыми, упрямыми и слегка скучными.

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