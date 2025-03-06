Решение полежать на мемориале «Вечный огонь» в колпинском сквере обернулось уголовным делом для двоих мужчин.
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Решение полежать на мемориале «Вечный огонь» в колпинском сквере обернулось уголовным делом для двоих мужчин.