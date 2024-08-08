Бывшие сотрудники МВД Сатюков и Соколов оставили семьи с арестованным имуществом

Обвиняемые во взятке на рекордную сумму 5 млрд рублей экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, которые сбежали из России, оставили своих родственников с арестованным имуществом и банковскими счетами.
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